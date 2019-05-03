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Спасатели обнаружили двух погибших при пожаре на теплотрассе в Киеве

В коллекторе теплотрассы горел мусор.

Спасатели обнаружили двух погибших при пожаре на теплотрассе в Киеве
Пожарные на месте происшествия на проспекте Победы
Фото: kiev.informator.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала пожар в коллекторе теплотрассы под Воздухофлотским мостом в Киеве и обнаружила на месте происшествия тела двух погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар произошел сегодня рано утром, в 5:06. На место происшествия были сразу же направлены спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные выяснили, что под Воздухофлотским путепроводом в коллекторе теплотрассы горит мусор на площади 10 кв. м. В 5:58 пожар был ликвидирован усилиями спасателей.

Во время тушения пожара в камере коллектора пожарные обнаружили тела двух мужчин.

Обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают правоохранительные органы.

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