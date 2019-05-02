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В Протасовом Яру из-за вырубки деревьев под застройку произошли столкновения

Участники акции перекрыли дорогу.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В Киеве вечером 2 мая между улицами Протасов Яр и Николая Амосова прошла акция протеста против незаконного строительства.

Между активистами и молодыми людьми спортивной внешности - представителями застройщика произошли столкновения.

Застройщик отказался выполнить требования общины, несмотря на наличие предписания на запрет проведения строительных работ.

Корреспондент LB.ua с места события сообщает, что после этого активисты перекрыли улицу с помощью деревьев, которые накануне вырезал застройщик.

Неизвестные забрасывали митингующих камнями, а те пытались силой снести незаконный забор. Полиция задержала нескольких участников акции, но вскоре отпустила их.

Вчера, 1 мая, на Протасовом Яру и улице Амосова происходили стычки киевлян с "титушками "днепровской компании ООО "Дайтона групп", которая пытается вырезать 4 га зеленых насаждений для строительства в зеленой зоне трех небоскребов.

Вопрос застройки в Протасовом Яру должен рассматриваться в пятницу, 3 мая, на комиссии по рассмотрению объектов строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории Киева.

"Застройщик торжественно пообещал не выполнять никаких работ до рассмотрения на Комиссии. Однако уже сегодня началось сооружение забора со стороны улицы Протасов Яр", - отмечают организаторы акции.

Напомним, первые конфликты в парке "Протасов Яр" из-за вырубки деревьев под застройку произошли в августе 2018-го.

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