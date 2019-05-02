Боевики обстреляли жилой сектор в Авдеевке

Повреждены два дома, люди пострадали.

В Авдеевке Донецкой области от обстрела российских оккупантов 2 мая были повреждены жилые дома. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции сегодня около 13:30 от местного жителя, дом которого попал под огонь. На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, от начала текущих суток, 2 мая, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня и применили оружие, которое запрещено минскими договоренностями.

Вблизи поселка Байрак боевики открывали огонь из боевой машины пехоты, а вблизи села Новолуганское пророссийские наемники использовали миномет 82-го калибра. В районе Лебединского, Павлополя и Марьинки боевики применили ручные гранатометы и стрелковое оружие.