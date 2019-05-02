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На Волыни суд приговорил "телефонного хулигана" к 2,5 годам тюрьмы

22-летний мужчина сообщил о минировании сервисного центра МВД.

На Волыни суд приговорил "телефонного хулигана" к 2,5 годам тюрьмы
Фото: runews.su

Ковельский горрайонный суд Волынской области приговорил к 2,5 годам тюремного заключения с испытательным сроком 1 год 22-летнего мужчину, сообщившего о минировании сервисного центра Министерства внутренних дел в Ковеле. Об этом сообщает региональное управление полиции.

В марте мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в сервисном центре в Ковеле произойдет взрыв. Правоохранители провели эвакуацию всех сотрудников и посетителей сервисного центра и прилегающих зданий и провели поиск взрывоопасных предметов.

Взрывчатка обнаружена не была.

По данному факту правохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Ранее Рожищенский районный суд Волынской области приговорил к 3 годам тюремного заключения с испытательным сроком 1 год гражданина, которого признали виновным в ложном сообщении о минировании автостанции в Волынской области.

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