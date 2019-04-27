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За неделю в Украине зафиксировали 93 ложные сообщения о заминировании, - СБУ

"Взрывную активность" правоохранители связывают с выборами.

За неделю в Украине зафиксировали 93 ложные сообщения о заминировании, - СБУ
Фото: пресс-служба Нацполиции

В течение последней недели правоохранители зафиксировали 93 анонимных ложных сообщения о заминировании в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"В последнее время правоохранители фиксируют настоящий шквал анонимных сообщений с фейковыми угрозами террористического характера. Анализ ситуации показывает, что такая "взрывная активность" связана преимущественно с развертыванием избирательных процессов в нашей стране", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что подавляющее большинство этих сообщений носит серийный характер.

"Осуществляется либо рассылка писем с одного электронного адреса, или волна звонков о минировании поступает в течение короткого промежутка времени", - объяснили в ведомстве.

В СБУ отметили, что с начала года раскрыли 107 таких сообщений и установили 94 псевдоминеров.

Правоохранители подчеркнули, что такая деятельность "способствует дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, провоцирует возникновение искусственного социального напряжения, недовольства деятельностью правоохранительных органов и государственной власти, порождает ситуацию паники и страха".

Напомним, 26 апреля на почту Национальной полиции поступило сообщение о минировании здания Кабинета министров, Верховной Рады, аэропорта "Киев" и трех вокзалов. Информация о минировании не подтвердилась.

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