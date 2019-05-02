Климатологи рассказали о контрастной погоде в апреле в Киеве

Восемь дней в столице наблюдались заморозки, а семь дней уже были с летней температурой.

Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 10,6 градусов тепла, что на 1,9 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура апреля в Киеве составила +10,6° С, что на 1,9°С выше климатической нормы. Особенностью нынешнего апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0°С теплее, а вторая декада - на 0,4°С холоднее нормы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрастность апреля подчеркивает то, что в столице в течение восьми дней наблюдались заморозки на поверхности почвы, а семь дней уже были с летней температурой - выше 15,0°С.

Теплее всего в столице было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +23,2°С, а холодное - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до +0,4°С.

Осадков в Киеве выпало около нормы, однако это благодаря 29 апреля, когда за сутки выпало 23 мм.

Напомним, октябрь прошого года в Киеве был одним из самых теплых за последние 137 лет.