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В Венесуэле при столкновениях демонстрантов и полиции погибла женщина

Ранения получили десятки митингующих.

В Венесуэле при столкновениях демонстрантов и полиции погибла женщина
Фото: EPA/UPG

В столице Венесуэлы - Каракасе - в результате столкновений между сторонниками оппозиционера Хуана Гуайдо и полицией погибла женщина, десятки людей получили ранения. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Военные применяли в отношении протестующих слезоточивый газ и водометы, участники демонстраций забрасывали полицию камнями и коктейлями Молотова. Также в сети появилось видео, где протестующие стреляют из самодельного миномета.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал найти виновных в гибели 27-летней женщины. Он также призвал государственных служащих объявить забастовку в четверг, чтобы попытаться заставить президента Николаса Мадуро уйти в отставку.

Днем ранее Гуайдо записал видеообращение на одной из баз ВВС страны в окружении людей в военной форме. Он заявил о поддержке военных. В то же время пресс-служба Мадуро заявила о подавлении переворота.

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