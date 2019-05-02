В Венесуэле при столкновениях демонстрантов и полиции погибла женщина

В столице Венесуэлы - Каракасе - в результате столкновений между сторонниками оппозиционера Хуана Гуайдо и полицией погибла женщина, десятки людей получили ранения. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Военные применяли в отношении протестующих слезоточивый газ и водометы, участники демонстраций забрасывали полицию камнями и коктейлями Молотова. Также в сети появилось видео, где протестующие стреляют из самодельного миномета.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал найти виновных в гибели 27-летней женщины. Он также призвал государственных служащих объявить забастовку в четверг, чтобы попытаться заставить президента Николаса Мадуро уйти в отставку.

Днем ранее Гуайдо записал видеообращение на одной из баз ВВС страны в окружении людей в военной форме. Он заявил о поддержке военных. В то же время пресс-служба Мадуро заявила о подавлении переворота.