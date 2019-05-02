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Католическая церковь на Шри-Ланке не будет проводить службы на этой неделе

Мусульмане решили провести пятничную молитву, но попросили об усиленной охране.

Католическая церковь на Шри-Ланке не будет проводить службы на этой неделе
Фото: EPA/UPG

Католическая церковь на Шри-Ланке не будет проводить службы вторую неделю подряд после того, как власти сообщили о возможных новых атаках боевиков, связанных с террористической группировкой ИГ. Об этомсообщает агентство Associated Press.

Архиепископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит отменил воскресные службы на этой неделе. Однако лидеры исламской общины Шри-Ланки призвали мусульман принять участие в пятничной молитве, предварительно попросив власти о повышенных мерах безопасности.

Многие подозреваемые в связях с террористами, устроившими серию терактов 21 апреля, до сих пор не пойманы. Кроме этого, поступала информация от разведслужб, что боевики могут предпринять атаки против министров правительства Шри-Ланки.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Нигомбо и Баттикалоа. По уточненным данным, число погибших составило 257 человек, среди них - более 40 иностранцев.

Ответственность за теракты брала на себя террористическая группировка ИГ.

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