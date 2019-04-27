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​На Шри-Ланке после перестрелки исламистов с полицией нашли тела 15 человек

В числе погибших - шесть детей.

​На Шри-Ланке после перестрелки исламистов с полицией нашли тела 15 человек
Фото: EPA/UPG

Полиция Шри-Ланки вступила в ожесточенную перестрелку с предполагаемыми боевиками-исламистами на востоке страны во время рейда, связанного с взрывами, которые в прошлое воскресенье унесли жизни более 250 человек.

На месте перестрелки найдены тела 15 человек, в том числе шести детей, пишет BBC. Телеканал CNN уточнил, что были убиты шесть предполагаемых террористов и 10 гражданских.

Офицеры действовали по наводке, а вооруженная группа, на след которой они вышли в городе Калмунай, произвела три взрыва, после чего началась перестрелка. Это недалеко от родного города предполагаемого организатора взрывов в отелях и церквях, произошедших на Пасху.

Во время другого рейда были обнаружены взрывчатка и флаги "Исламского государства", которая взяла на себя ответственность за взрывы.

Власти Шри-Ланки направили около 10 тысяч сотрудников службы безопасности по всей стране на поиски тех, кто может быть причастен к нападениям, а также для обеспечения безопасности. Вокруг мечетей была усилена охрана во время пятничных молитв (мусульмане составляют меньшинство в Шри-Ланке).

26 апреля было произведено 10 арестов, после чего число задержанных выросло до 80.

Напомним, 21 апреля, на Шри-Ланке произошло 8 взрывов, в том числе - в католических храмах во время утренней службы и в пятизвездочных отелях. Несколько вызрывов совершили смертники. В результате теракта погибли 253 человека, более 400 получили ранения. Ответственность за атаку взяли на себя террористы "Исламского государства".

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