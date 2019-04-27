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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Украинская делегация передаст его в Михайловский Златоверхий собор сегодня вечером.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Фото: EPA\UPG

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Чудо схождения в этом году произошло в 14.32 по киевскому времени, пишет УНИАН.

“Во время схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня звучали молитвы на многих языках мира. После схождения огонь передал верующим Патриарх Иерусалимский Феофил III”, - говорится в сообщении.

Огонь в считанные минуты распространился среди верующих, которые находились в храме, после чего его раздали людям, ожидающим снаружи.

Накануне чуда схождения огня Феофил III встретил официальную делегацию Православной церкви Украины, прибывшую за Благодатным огнем в Иерусалим.

Патриарх Феофил III пожелал украинцам любить друг друга и не терять надежду.

"Мы не должны никогда терять надежду. Потому что то, что невозможно для нас - возможно для Господа. Я знаю, очень трудно сказать: люби врага своего. Но мы должны любить его. Нет ничего более сильного, чем показать оппоненту, что вы его любите. Также мы поздравляем вас с вашим новым политическим лидером", - сказал Патриарх Феофил III.

Сегодня вечером украинская делегация вернется в Киев и передаст огонь в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.

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