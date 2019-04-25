Митрополит Епифаний поздравил Зеленского с Пасхой

Православная Церковь Украины и ее предстоятель митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравили Владимира Зеленского со Христовым Воскресением и избранием на пост главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Поздравляя Вас с таким высоким доверием, желаю помощи Божией в осуществлении сложных и ответственных обязанностей, возлагаемых на Вас как главу государства, Верховного Главнокомандующего и Гаранта Конституции", - написал митрополит Епифаний.

Он отметил, что уже шестой год Украина обороняется против внешней агрессии, поэтому президент обязан защищать свою страну и приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности.

Кроме того, митрополит выразил надежду, что новоизбранный Президент будет гарантировать соблюдение равного отношения государства к разным конфессиям, а также законного права верующих и религиозных общин свободно выбирать свою юрисдикционную принадлежность.

"Поэтому радуясь вместе с Вами по случаю Пасхи, желаю крепкого здоровья, сил, вдохновения, всех благ от Бога - духовных и земных по необходимости. Пусть Господь Воскресший благословляет все Ваши добрые дела - на благо Украины и украинского народа", - пожелал новоизбранному президенту глава ПЦУ.

Ранее Зеленского с победой на выборах поздравили Вселенсикй патриарх Варфоломей, патриарх Филарет, митрополит Онуфрий, а также главный раввин Украины.