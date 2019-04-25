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​Садовый заявил о готовности стать премьером, но при условии поддержки большинства в Раде

"Самопомощь" обязательно будет участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года.

​Садовый заявил о готовности стать премьером, но при условии поддержки большинства в Раде
Фото: samopomich.ua

Лидер партии "Самопомощь" и мэр Львова Андрей Садовый готов возглавить правительство Украины, но при определенном условии - если у него будет поддержка парламентского большинства.

Об этом он заявил в комментарии Delo.ua.

"Работать я готов. Но я готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать многое. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы", - сказал он.

Садовый отметил, что "Самопомощь" обязательно будет участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года и хотела бы увеличить количество своих мандатов в Верховной Раде 9-го созыва. При этом, по его словам, переговоров об объединении с другими политическими силами, партия не ведет.

Садовый также отметил, что каждая политическая партия в стране хотела бы быть правящей.

Напомним, Садовый снял свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко как менее рейтинговый кандидат.

Гриценко говорил, что в случае своей победы на выборах, он хотел бы видеть главой правительства Садового. В итоге Гриценко набрал менее 7% голосов избирателей.

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