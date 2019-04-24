С 1 июля вырастут цены на оформление паспортов

Также цены повысятся на удостоверение беженца, карту мигранта, вида на жительство и т.д.

Кабинет министров Украины утвердил повышение цен на оформление паспортов с 1 июля. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

Предполагается, что с 1 июля 2019 года цена за оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмена паспорта на ID-карту, повысится с 87 до 126 грн при изготовлении до 20 рабочих дней, и с 174 до 252 грн при изготовлении до 10 дней. Повышение цен не распространяется на оформление паспорта в первый раз.

Стоимость за оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) и обмен загранпаспорта повысится с 253 до 352 грн при изготовлении до 20 рабочих дней, с 506 до 704 грн при изготовлении до 7 дней или до 3 дней.

Также повысится стоимость оформления проездного документа беженца, удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, вида на временное проживание и проездного документа лицу, которому предоставлена дополнительная защита с 156,46 грн до 226 грн.

Оформление удостоверения беженца будет стоить 168 грн, карты мигранта – 199 грн, удостоверения лица, которое требует дополнительной защиты – 168 грн, вида на постоянное проживание – 352 грн.

Напомним, с ноября 2018 года Кабмин разрешил обмен паспорта старого образца в форме книжки на паспорт с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки всем категориям граждан Украины по их желанию. Замена производится добровольно при уплате административного взноса.