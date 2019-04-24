Российский Сбербанк купил долю в медиахолдинге, куда входят Lenta.ru и ЖЖ

Российский государственный Сбербанк купил долю в медиахолдинге Rambler Group, куда входят известные интернет-СМИ Gazeta.ru, Lenta.ru и Championat.com, агентство Rambler News Services, блог-платформа Livejournal.com, онлайн-кинотеатр Okko и другие активы.

Об этом говорится на сайте банка.

Сбербанк получит 46,5% акций Rambler Group, заплатив за них, по данным РБК, около 11 млрд рублей. 46,5% останутся у A&NN (Александр Мамут), а еще 6% - у Era Capital (основатели онлайн-кинотеатра Okko).

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал эту сделку знаковой для для российского медиарынка.

Завершение покупки ожидается в третьем квартале 2019 года.

Напомним, что российский Сбербанк с 2017 года находится под санкциями в Украине. 20 марта 2019 года президент Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против банков с российским госкапиталом, в том числе против Сбербанка, еще на два года.