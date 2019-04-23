Волынец: необходимо повышение цены украинского угля

Повышение цены угля украинской добычи до рыночного уровня является главной предпосылкой выживания государственных шахт. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала Еспрессо, передают "Українські новини".

"Постоянно говорится о том, что мы находимся в рыночных условиях. На металл у нас уже на мировом уровне. На нефтепродукты так же. А почему цена на отечественный уголь в течение нескольких лет была в 3-4 раза меньше, чем рыночные цены", - заявил Волынец.

Наиболее эффективной мерой для улучшения экономического положения шахт и стабилизации социального положения в шахтерских регионах является увеличение цены украинского угля.

"Забастовки постоянно на государственных шахтах, без конца происходят забастовки. На данный момент задолженность по заработным платам составляет 472 миллиона (гривен - ред.). Через 10 дней задолженность вырастет еще на 520 миллионов на первое число (1 мая 2019 - ред.) И будет составлять один миллиард", - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков.

Напомним, Председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко также уверен в необходимости увеличения цены украинского угля. "Если не повысить цену на уголь шахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше", - утверждает Волынко.

Сейчас регулятивная цена угля установлена для государственных шахт на уровне 2,8 тыс. грн за тонну, в то время как себестоимость добычи на госшахтах составляет 4 тыс. грн за тонну.