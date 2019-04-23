Linden Luxury Residences: идеальное решение фасада

Linden Luxury Residences: идеальное решение фасада

Дом премиум-класса Linden Luxury Residences в правительственном квартале выделяется не только уникальным местоположением и расширенной инфраструктурой, но и силуэтом фасада.

В поисках идеального решения прорабатывалось множество концепций. Лучший из вариантов был предложен британским специалистом Джоном Сифертом и доработан украинским архитектором Андреем Пашенько.

- Клубный дом Linden – задуман как статусный объект премиум-класса, поэтому при проектировании особое внимания уделялось фасаду и его деталям. В качестве облицовочных материалов для вентилируемого фасада используется натуральный камень. По камню выполнена гравировка узоров, с нейтральным и выдержанным рисунком, который имеет простую лаконическую геометрию, что дополняет дизайн здания и подчеркивает статус объекта, - уточняют специалисты творческой архитектурной мастерской А. Пашенько.

Фасад спроектирован в классическом стиле модерн с отсылкой к романтическим традициям архитектуры Киева и Парижа.

Linden Luxury Residences: идеальное решение фасада

Одна часть здания развивается вдоль ул. Круглоуниверситетской, вторая – в направлении ул. Лютеранской. Композиционно дом напоминает птицу или латинскую букву «V». Крылья здания также имеют сложную вогнуто-выгнутую поверхность, что придает композиции в целом торжественный и выразительный вид. Весь дом будет «одет» в натуральный камень двух видов: португальский мраморизированный известняк и гранит, которые используются и в обрамлении окон здания.

Торжественное каменное убранство дома имеет эксклюзивную роспись, нанесенную на некоторые части фасада. Этот геометрический узор образован пересечением окружностей с одинаковым радиусом. Окружности расположены так, что создают симметричный узор, в котором просматриваются круг и четырехконечная звезда. С давних времен звезда ассоциируется с символами пути и цели, неизменности и счастья, сияния и света, успеха и удачной карьеры. Круг же символизирует бесконечность, совершенство и законченность. Эта геометрическая фигура служит для отображения непрерывности развития мироздания, единства времени и пространства.

Linden Luxury Residences расположен на ул. Лютеранской, в престижном районе столицы, рядом с Администрацией президента. Ввод в эксплуатацию намечен на конец текущего года. Девелопер проекта компания Budhouse Group уточняет, что спрос подтвердил предположение. Появление его ждали многие люди, которые знают, что такое мировые стандарты жизни, и те, кого не удовлетворяют предложения на рынке недвижимости Киева.