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"Нафтогаз" начал торговать электроэнергией

Пока речь идет о небольших объемах, "но важен опыт на новом для нас рынке".

"Нафтогаз" начал торговать электроэнергией
Фото: UA Energy

"Нафтогаз Украины" впервые занялся поставкой электроэнергии.

Пресс-служба группы сообщила, что в твиттере о победе на тендере по поставке электроэнергии коммунальному некоммерческому предприятию Кировоградский областной противотуберкулезный диспансер. Стоимость контракта - 880 тысяч гривен.

Поставками будет заниматься ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

В "Нафтогазе" отметили, что речь идет о сравнительно небольших объемах, "но очень важен опыт конкурентной борьбы на новом для нас рынке".

"В дальнейшем клиенты смогут покупать у Нафтогаза не только газ, но и другие энергетические продукты - на привлекательных условиях и с качественным сервисом", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним, что с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии, предусмотренный законом "О рынке электроэнергии". За первый месяц функционирования розничного рынка электроэнергии в Украине появилось 302 поставщика электроэнергии.

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