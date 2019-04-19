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МВФ считает национализацию Приватбанка законной

Реформа корпоративного управления банка положительно отразилась на устойчивости банковской системы Украины.

МВФ считает национализацию Приватбанка законной
МВФ считает национализацию Приватбанка законной
Фото: premiumtimesng.com

Реформа корпоративного управления Приватбанка и трансформация его бизнес-модели положительно отразилась на устойчивости банковской системы.

Об этом сообщило представительство Международного валютного фонда со ссылкой на постоянного представителя в Украине Йосту Люнгмана, передает "Интерфакс-Украина".

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка-украинских физических и юридических лиц - и стабильность финансовой системы. И хотя это решение потребовало 160 млрд грн украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность Приватбанка на длительную перспективу…Учитывая такие результаты, мы приветствуем реформу корпоративного управления Приватбанка, которую возглавляет независимый наблюдательный совет, и трансформацию бизнес-модели банка, которая уже положительно сказалась на показателях и устойчивости банковской системе в целом", - сказал он.

Люнгман также отметил, что МВФ поддерживает усилия Нацбанка по реформированию финансового сектора Украины, введению принципов пруденциального корпоративного управления, а также усилия Министерства финансов, направленные на реформирование корпоративного управления в государственных банках.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков. Международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события в этой сфере", - сказал Люнгман.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Суд также отменил решение НБУ об определении перечня связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

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