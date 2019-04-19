ДТЭК выступает за своевременное введение нового рынка электроэнергии, - Тимченко

Компания ДТЭК выступает за скорейший запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, как это предусмотрено законом "О рынке электрической энергии".

Об это заявил генеральный директор компании Максим Тимченко на открытии Никопольской СЭС.

"Я категорический противник какого-либо переноса. Я считаю, что как заявлено в законе 1 июля 2019 года, этот строк должен быть выдержан. Я считаю, что даже с теми задержками, определенными недоработками законодательной базы, вторичного законодательства есть все основания перехода на новый рынок, может, не полностью, но надо начинать двигаться с 1 июля", - сказал он.

По словам Тимченко, ДТЭК полностью готов к реформе и намерен полноценно конкурировать в новом рынке.

"Наша компания к этому готова. Мы сделали много изменений внутри ДТЭК. Мы выделили и создали новые компании. Мы хотим конкурировать. Мы хотим, чтобы у нас был открыт импорт электроэнергии, чтобы формировалась рыночная цена, чтобы мы минимум зависели от регулятора и от государства, и в установлении тарифов, и в определении, сколько вырабатывать электроэнергии и т.д. Все это может быть, если будет реализован закон, который признан как европейский закон, как закон, который на самом деле приносит возможность конкурировать", - уточнил он.

Гендиректор также высказал уверенность в том, что государственные органы и компании смогут в оставшиеся 2,5 месяца завершить подготовку и начать работу в новом рынке. Аналогичная ситуация была с андбандлингом и запуском розничного рынка.

"Но все-таки с 1 января запустили. Сегодня любой потребитель может выбирать из более чем 400 компаний поставщиков электроэнергии, началась конкуренция, все больше и больше, конкуренция в том числе и ценовая, потому что мы также работаем в этом рынке, мы чувствуем", - отметил он.

Кроме того, по мнению Тимченко, важнейшим законопроектом для украинской энергетики на сегодня является законопроект о введении "зеленых" аукционов.

Это даст стимул для дальнейшего развития генерации. "Это позволит снизить тариф на зеленую генерацию. И мы считаем, что больше конкуренции должно появиться в этом сегменте, и потребитель от этого выиграет. Второе - это гарантии защиты тех инвесторов, которые уже построили сегодня объекты, и тех, которые будут приходить в будущем, строить. Это европейская практика", - подчеркнул он.

Напомним, в 2017 году Верховная рада приняла закон о рынке электроэнергии, который позволит внедрить нормы Третьего энергетического пакета Европейского Союза.