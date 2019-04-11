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"ДТЭК - Киевские электросети" восстановило электроснабжение в центре Киева

По состоянию на утро четверга осталось подключить к сети только ТРЦ "Глобус".

"ДТЭК - Киевские электросети" восстановило электроснабжение в центре Киева
Фото: zametkin.kiev.ua

Компания "ДТЭК - Киевские электросети" завершает восстановление электроснабжения в центре Киева. По состоянию на 8:00 к сети были подключены все потребители, кроме ТРЦ "Глобус". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Электроснабжение основных потребителей на Крещатике переключили на резервные цепи, еще до полуночи электричество дали гостинице "Украина" и Национальной музакадемии им. Чайковского.

Ремонтные бригады будут работать на месте событий до полного устранения нештатной ситуации.

Напомним, вечером в среду, 10 апреля, в центре Киева произошло массовое отключение электричества - в частности, на Крещатике, Майдане Независимости, Европейской площади и прилегающих улицах. Оказалось, что в одном из подземных коллекторов в районе Майдана произошло повреждение высоковольтных подземных линий вследствие короткого замыкания.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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