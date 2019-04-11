В зоне ООС ранены трое украинских военных

В среду боевики совершили 9 обстрелов, сегодня с полуночи - еще один.

В среду, 10 апреля, российские боевики на Донбассе совершили 9 обстрелов по позициям подразделений объединенных сил. В результате обстрелов ранены двое украинских военных, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

За прошедшие сутки трижды зафиксировано применение тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями: боевики применяли минометы калибра 82 и 120 мм вблизи населенных пунктов Опытное, Пески и Новозвановка.

Зафиксированы также обстрелы из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Павлополь, Каменка, Широкино, Авдеевка и у Станицы Луганской - в пределах участка разведения вооружения.

С начала текущих суток враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия наших защитников вблизи Водяного. При обстреле ранен один украинский военный.

На обстрелы противника наши защитники отвечали огнем. За прошедшие сутки убит один боевик, шестеро ранены. Потери оккупантов с начала сегодняшних суток уточняются.