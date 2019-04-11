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ТКГ заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе

Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 24 апреля.

ТКГ заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе
Фото: un.org

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске сошлась во мнении о необходимости объявления пасхального перемирия.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"В ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования", - отметил Мартин Сайдик.

Подгруппа также обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. Участники же экономической рабочей группы выразили озабоченность ситуацией, возникшей в начале месяца вокруг компании "Вода Донбасса" в связи с перебоями электроснабжения. Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить безопасность и устойчивое функционирование как компании "Вода Донбасса", так и всех других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, координатор гуманитарной рабочей группы посол Тони Фриш представил результаты своего визита на Донбасс, который состоялся 3-9 апреля. Как подчеркнул Мартин Сайдик, что Фриш не получил доступ к заключенным на неподконтрольной Украине территории.

На вопрос о том, обсуждались ли в ТКГ выборы президента Украины, Мартин Сайдик ответил отрицательно.

Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 24 апреля.

Ранее первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила, что представители России сорвали заседание ТКГ в Минске. По ее словам, "представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО. Они ждут результатов выборов в Украине".

Также Геращенко отметила, что РФ в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов.

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