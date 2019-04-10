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Представители России сорвали заседание ТКГ в Минске, - Геращенко

Представители РФ отказываются работать в трехстороннем формате и шантажируют Украину.

Представители России сорвали заседание ТКГ в Минске, - Геращенко
Фото: solydarnist.org

Представители России в трехсторонней контактной группе сорвали заседание и отказались работать в трехстороннем формате. Об этом сегодня сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Только что получила информацию из Минска от коллег - российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием "прямого диалога с ОРДЛО", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

"Они ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов Президента Порошенко об "автономии", поездки "будущего нового президента" в оккупированный РФ Донецк и Луганские и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем", - написала она.

Также Геращенко отметила, что РФ в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов.

Напомним, ранее представители России и ОРДЛО на переговорах в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях.

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