Кабмин одобрил увольнение глав Одесской и Херсонской ОГА

Кабинет Министров одобрил проект указа президента об увольнении председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Об этом журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Решение было",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что правительство также одобрило увольнение председателя еще одной обладминистрации, однако не уточнил, какой именно.

Заместитель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Алексей Гончаренко в свою очередь сказал, что речь идет о председателе Херсонской ОГА Андрее Гордееве, который подал в отставку.

Напомним, 8 апреля 2019 года Президент Петр Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и временно возложил исполнение обязанностей председателя на Сергея Паращенко.

После этого Степанов заявил, что отказался подать в отставку по просьбе Порошенко и считает свое отстранение незаконным.