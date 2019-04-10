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Кремль отреагировал на скандальные билборды с Порошенко и Путиным

Песков сказал, что россияне выбирают Путина.

Кремль отреагировал на скандальные билборды с Порошенко и Путиным
Фото: KP.UA

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к использованию в своей предвыборной агитации  президентом  Петром Порошенко фотографию Владимира Путина.

Об этом он сказал журналистам, комментируя предвыборную рекламу действующего главы государства в Украине, передает российское агентство ТАСС.

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы - посмотрим", - сказал представитель Кремля.

Напомним, 9 апреля 2019 года на улицах Киева появились агитационные рекламные билборды, на которых Петр Порошенко противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину во втором туре выборов Президента Украины. Также во время своей предвыборной компании, Порошенко неоднократно говорил, что Украина выбирает главнокомандующего, который должен противостоять российской агрессии и Путину.

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