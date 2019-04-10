"Олимпийский" получил запросы на проведение дебатов на 14 и 19 апреля

От Порошенко запрос поступил на 14 и 19 апреля, а от Зеленского – только на 19.

В НСК "Олимпийский" поступило сразу два запроса на проведение дебатов. От кандидата в президенты Петра Порошенко запрос поступил на 14 и 19 апреля апреля, а от Зеленского – 19 апреля 2019 года. Об этом говорится на Facebook странице НСК "Олимпийский".

"Учитывая общественный интерес к теме проведения дебатов на НСК "Олимпийский", сообщаем. В ГП НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича – на 19 апреля 2019 года", - сказано в сообщении.

Также в «Олимпийском» отметили, что инициируют переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Напомним, 3 апреля кандидат Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. Порошенко принял этот вызов. С тех пор кандидаты не могут договориться между собой по месту и дате дебатов.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины оценила стоимость дебатов на "Олимпийском" примерно в 6 млн гривен. В штабе Порошенко подтвердили, что они готовы оплатить половину стоимости стадиона.

Председатель Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что дебаты на стадионе могут являться формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах Президента Украины" теледебатами.