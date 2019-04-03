"Кандидаты должны показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Кандидат в президенты, артист Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов.

Видеообращение Зеленского опубликовано на странице его команды в Фейсбуке.

"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь.. Нет, я - это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов", - сказал Зеленский.

При этом заявил, что у него есть свои условия для проведения дебатов: они должны пройти на НСК "Олимпийский", все телеканалы имеют право транслировать их в прямом эфире, а также на дебатах могут присутствовать все журналисты.

При этом Зеленский заявил, что Порошенко должен публично заявить, что идет на дебаты "не с быдлом, не с марионеткой Коломойского, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским".

"Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - добавил он.

Зеленский предложил Порошенко ответить в течение 24 часов.

Напомним, перед первым туром Зеленский, Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты, однако Тимошенко все же показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла. 20 марта первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко зарегистрировала законопроект об обязательных дебатах между участниками второго тура президентских выборов.

В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть менее 16%).