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Подозреваемого в организации убийства "Сармата" оставили под арестом

Власюк является лидером преступной группировки Днепра, в которую входило около 10 человек.

Подозреваемого в организации убийства "Сармата" оставили под арестом
Подозреваемый в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Виктор Власюк
Фото: Громадське

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Виктору Власюку, подозреваемому в организации убийства участника боевых действий Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Громадське сообщает, что сторона обвинения обосновала необходимость продолжения ареста рисками побега подозреваемого, давления на свидетелей, следствие и уничтожение вещественных доказательств.

В то же время сторона защиты Власюка возражала против удовлетворения ходатайства, подчеркивая, что подозрение необоснованно, доказательств вины недостаточно и вообще дело сфальсифицировано. К тому же, защита заявила, что в розыск Власюк был объявлен за хулиганство, а о его причастности к убийству «Сармата» свидетельствуют только телефонные переговоры с другими фигурантами.

Виктору Власюку инкриминируют организацию заказного убийства, в случае доказательства вины ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Также ему инкриминируют разбойное нападение и бандитизм.

По данным следствия, Власюк является лидером преступной группировки Днепра, в которую входило около 10 человек. Именно Власюк, по версии следствия, получил заказ от неустановленного лица на убийство Олешко и вместе с другими подозреваемыми Евгением Бродским и Михаилом Сигидой разработал план совершения преступления.

8 апреля суд на 2 месяца продлил арест троим фигурантам дела об убийстве Олешко: Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому.

Активиста Виталия Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области. Он был добровольцем батальона "Донбасс", участвовал в боях за Иловайск.

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