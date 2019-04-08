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Арест подозреваемым в убийстве Виталия "Сармата" Олешко продлен еще на два месяца

Имя заказчика убийства следствие еще не установило.

Арест подозреваемым в убийстве Виталия "Сармата" Олешко продлен еще на два месяца
Погибший Виталий Олешко
Фото: glavred.info

Печерский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест троим фигурантам убийства участника боевых действий Виталия Олешко: Александру Обухову, Максиму Владимиренкову и Евгению Бродскому. Об сообщает из зала суда корреспондент "Громадського".

Сторона обвинения просила продлить содержание под стражей подозреваемых, подчеркивая риск их побега, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили применить к подозреваемым альтернативные меры пресечения. Подозреваемые поддержали своих защитников.

Напомним, 31 июля 2018 Артем Матюшин и Николай Ломако на красной "Таврии", которую вел последний, приехали к дому Олешко, совершили убийство и покинули место преступления. Таврию оставили неподалеку от места убийства, а сами пересели в автомобиль Александра Обухова, в котором находился Владимиренков, и выехали в сторону Днепра. По дороге их задержала полиция.

Евгений Бродский, по данным следствия, является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В разговорах других фигурантов преступления речь идет о тысяче долларов.. Сам Бродский свою вину отрицает. По данным следствия, Бродский тесно общался с другими подозреваемым по делу - бердянским бизнесменом Михаилом Сигидой и вероятным лидером днепровской ОПГ Виктором Власюком. Именно к последнему, по данным следствия, обратились Бродский и Сигида, чтобы тот подобрал исполнителей убийства.

Личность заказчика пока следствие не установило.

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