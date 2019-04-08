Днепровский суд вынес пожизненный приговор экс-"торнадовцу" за убийство патрульных

Кировский районный суд Днепра вынес пожизненный приговор бывшему бойцу расформированного подразделения "Торнадо" Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре. Приговор объявили сегодня, сообщает "Укринформ".

Обвиняемый отказался сотрудничасть со следствием, не воспользовался правом на последнее слово, в содеянном не раскаялся и свою вину не признал.

Приговор зачитывали в течение четырех часов. Пугачев признан виновным в умышленном убийстве, его приговор включает также конфискацию имущества.

Напомним, убийство произошло 25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днепре. Водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских и скрылся с места происшествия. Патрульный Артем Кутушев погиб на месте, позже в больнице скончалась раненая преступником патрульная Ольга Макаренко.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. К моменту остановки патрульными Пугачев уже два года находился в розыске за совершение тяжких преступлений.