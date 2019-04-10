Днем 10 апреля в Киеве возле концертного клуба Stereo Plaza произошла массовая драка.

"Вроде как активисты митинговали против концертов артистов из РФ в StereoPlaza. Говорят, что были взрывы и массовая драка на 50+ человек", - сообщает Киев Оперативный.

В пресс-службе столичной полиции информируют, что в дежурную часть поступило сообщение, что к одному из концертных клубов прибежали около 40 человек, начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись.

Позже полицейские задержали 11 человек, которые могут быть причастны к совершению правонарушения, и доставили их в управление. После дачи объяснений на трех из них составили административные материалы за мелкое хулиганство.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.