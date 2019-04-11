Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Приват для президента
Приват для президента
Британские эксперты подтвердили, что причиной Смоленской авиакатастрофы были взрывы
Британские эксперты подтвердили, что причиной Смоленской авиакатастрофы были взрывы
Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским
Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским
ПАСЕ приняла решение по России (обновлено)
ПАСЕ приняла решение по России (обновлено)
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Ученые впервые показали изображение черной дыры
Ученые впервые показали изображение черной дыры
ГлавнаяОбществоВойна

В ОРДЛО въехали 14 грузовиков "Красного креста" с гуманитарными грузами

Жителям Донбасса направили продуктовые наборы, лекарства, строительные и сельскохозяйственные материалы.

В ОРДЛО въехали 14 грузовиков "Красного креста" с гуманитарными грузами
Фото: Макс Требухов

14 грузовиков от Международного комитета Красного Креста проследовали в четверг утром через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную властям Украины часть Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения", - сказано в сводке ГПСУ.

Напомним, с начала 2019 года не сообщалось ни об одном "гуманитарном конвое" для жителей ОРДЛО со стороны России. С начала оккупации Донбассе РФ направила в Донецкую и Луганскую область в общей сложности не менее 84 "гуманитарных конвоев", главным образом в 2015-2016 годах.

83-й российский "гумконвой" прибыл на Донбасс в конце ноября прошлого года. Российская сторона заявляла, что в нем находилось более 400 тонн детских продуктовых наборов, медицинского имущества и медикаментов. В октябрьском "гумконвое" ОБСЕ обнаружила военные машины.

Россия не позволяет наблюдательной миссии проверять поставляемую в ОРДЛО "гумпомощь" или следить за ее разгрузкой. Под видом "гумконвоев" РФ ввозит товары для боевиков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также