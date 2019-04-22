Украинские АЗС повысили цену на дизтопливо впервые за пять месяцев

Крупные сети автозаправочные станции повысили стоимость дизельного топлива на 50 копеек за литр.

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95", отметив, что это первое повышение розничных цен за последние пять месяцев.

С 19 по 22 апреля ОККО и WOG подняли цену ДТ с 29,99 грн/л до 30,49 грн/л. Последний раз стоимость ДТ в этих сетях росла в ноябре 2018 г., а на уровне 29,99 грн/л цены находились с января 2019 года.

Также на 50 копеек выросла стоимость бензинов в этих сетях: А-92 с 29,99 до 30,49 грн/л, А-95 - с 30,99 до 31,49 грн/л.

Рост цен зафиксирован и в других сетях: столичная KLO повысила цену ДТ на 50 коп./л, бензинов на 40–50 коп./л, на 35 коп./л выросла цена в сети Glusco, на 20–50 коп./л на "БРСМ-Нафта", на 40 коп./л в сети UPG.

Средняя розничная цена ДТ повысилась на 14 коп./л до 28,51 грн/л. бензинов - на 17-23 коп./л.

Фото: enkorr.com.ua

Напомним, в октябре прошлого года владельцы АЗС объяснили бензин по 35 грн подорожанием нефти и девальвацией гривны.