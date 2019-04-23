Андрій Рева: «Ми розуміли, що тарифи працюватимуть проти рейтингів влади, але потрібно було уникнути дефолту»

Між першим та другим туром Lb.ua вирішив поспілкуватися з паном Ревою, аби дізнатися подальшу долю монетизації тих же субсидій, перспективи зниження тарифів та впливу новообраного президента на соціальну політику загалом тощо – які новації збережуться і чи відчують це громадяни на власній кишені.

Звісно, в Кабміні все це називали «суто випадковістю» і взагалі «за все голосувала ВР». «Ми не підлаштовували жодні наші дії під будь-які політичні кампанії», - запевняє очільник Мінсоцполітики Андрій Рева, відомство якого стало де-факто головним виконавцем всього переліченого. Зрозуміло, заперечує, що саме такі новацій багато в чому допомогли Петру Порошенко взагалі потрапити до другого туру.

Кабмін Гройсмана (очільник якого став значно більш компромісний та договороспроможний – щодо «побажань» АП – після початку «справи Продана») зіграв чималу фактичну роль в передвиборчій кампанії Петра Порошенка. Підвищення пенсій, монетизація субсидій , соціальні виплати – все це записувалося у «список добрих справ» поки що чинного голови держави.

Фото: Макс Требухов

Безготівкова і готівкова субсидія існуватимуть паралельно

Зараз працює два варіанти отримання субсидій - безготівковий і готівковий. Ви говорили, що до травня хочете побачити результат і зрозуміти, який з них більш дієвий. Вже є якісь попередні результати?

Головним застереженням проти готівкового варіанту отримання субсидій було побоювання, що ці кошти не в повній мірі будуть використані на оплату житлово-комунальних послуг. Для того, щоб зробити висновки щодо об’єктивності цього побоювання потрібно дочекатися, коли дійсно будуть відомі результати проплати. Раніше середини травня про це сказати буде складно.

У травні нам потрібно буде зробити аналіз: подивитися, як люди використали ці кошти, отримати інформацію від надавачів комунальних послуг, перерахувати субсидії на наступний термін. Але як би там не було, я прогнозую, що обидві системи збережуться.

Тобто вони будуть паралельно існувати?

Так, існуватимуть паралельно. Скоріш за все, з жовтня ми надамо можливість і пільги по оплаті за житлово-комунальні послуги отримувати готівкою. Але тільки в разі бажання людини і за її особистою заявою.

Однією з причин введення безготівкової системи отримання субсидій ви називали мотивування людей економити енергію. Поки теж рано говорити про результати?

Ви абсолютно праві. Ми маємо подивитися, які будуть нарахування, бо березень був досить теплим, а в квітні декотрі споживачі навіть опалення вимкнули.

На майбутнє, погодьтеся, якщо людина не буде використовувати газ або буде використовувати його мінімально, то ми не стільки будемо платити за користування газом, скільки за те, щоб споживачі ним не користувалися. Звісно, мова йде про тих, хто має можливість використовувати інші джерела для отримання теплової енергії.

Державі це теж вигідно, тому що за великим рахунком, газ ми імпортуємо за долари. А субсидію платимо в гривнях. Таким чином, ми фактично платимо людям за те, що вони економлять валюту. Як на мене, з економічної точки зору це теж вигідно.

Фото: Вести

Наразі приходить нова влада, що буде з монетизацією субсидій?

Ви хочете спитати як новообраний президент вплине на систему субсидій? Варіантів лише два. Коли ми говоримо про чинного президента, то в нього крім власних конституційних повноважень, є серйозні важелі впливу на урядову політику. Я маю на увазі той факт, що у Верховній Раді України є потужна фракція - більше 130 депутатів, які представляють Блок Петра Порошенка. Є коаліція, разом з Народним Фронтом. І тому президент, маючи такий вплив на парламент через депутатів, звичайно має певний вплив і на урядову політику. Зокрема й на систему житлових субсидій.

Щодо Володимира Зеленського, то, наскільки я розумію, зараз у нього немає впливу на парламент з точки зору наявності там депутатів, які його представляють.

Тому я не можу сказати, яким чином його перемога може вплинути на депутатів, а відтак і на урядову політику, зокрема, на систему субсидій. Принаймні, до парламентських виборів. Але поживемо – побачимо.

Монетизація субсидій, перерахунок пенсій, додаткові виплати в розмірі 2400 гривень були якраз перед виборами. Вони явно корисні, вони явно допомогли Петру Порошенку пройти в другий тур. Ви завжди казали, що це чистий збіг. Ви досі так вважаєте?

Я не казав, що це чистий збіг. Я казав, що все, що ми робимо відповідає чинному законодавству. Це різні речі.

Коли ми говоримо про монетизацію субсидій, то закон зобов’язував нас це зробити з 1 січня 2019 року. А сам закон було прийнято ще в 2017 році. Не я ж встановлював дати, коли ми повинні запровадити монетизацію субсидій, а Верховна Рада України.

Щодо перерахунку пенсій, то в жовтні 2017 року був прийнятий закон про пенсійну реформу. Було проведено перерахунок пенсій, а далі написано, що починаючи з 2019 року, буде здійснюватися щорічний перерахунок пенсій. Ми з початку 2018 року попереджали, що цей перерахунок буде автоматичним і буде проводитися щорічно, починаючи з 1 березня 2019 року. Там формульний розрахунок, для якого потрібно знати коефіцієнт зростання середньої заробітної плати по Україні та коефіцієнт інфляції за попередній календарний рік. Держстат і Пенсійний фонд України повідомили нам розмір цих коефіцієнтів десь приблизно в середині лютого. Після чого і було проведено перерахунок пенсій.

Тепер стосовно доплати 2400 грн. Ви пам’ятаєте проблему з “євробляхами”. В законі про держбюджет було написано, що кошти понад план, які надходять від розмитнення машин з іноземною реєстрацією, направляються в Пенсійний фонд на індексацію пенсій. Але це разові кошти.

Їх можна було розподілити або на всіх пенсіонерів, але це була б невелика сума для кожного, або спрямувати їх тим, хто найбільше потребує матеріальної підтримки. Уряд прийняв рішення діяти за другим варіантом. Далі. Ми могли їх виплатити протягом одного місяця - в березні, а могли виплатити протягом двох місяців – у березні і квітні. Уряд прийняв рішення провести ці виплати протягом двох місяців. Чому? Тому, що протягом двох місяців це зробити легше, бо сума, яку потрібно виплатити відповідно менша. Все-таки можливості держбюджету і Пенсійного фонду обмежені. У чому тут проблема я не можу зрозуміти?

Фото: Макс Требухов

Просто виплати співпали якраз з першим та другим туром виборів. 1200 грн в березні, і стільки ж у квітні.

Ми не підлаштовували жодні наші дії під будь-які політичні кампанії.

Я просто хочу сказати, що коли деякі кандидати в Президенти в першому турі виборів отримали не той результат, на який вони сподівалися, то чомусь вони почали шукати причини поразки не в собі, а в оточуючих.

Відомо, хто переміг у першому турі президентських виборів. От йому чомусь пенсійні виплати, виплати субсидій готівкою не завадили перемогти у першому турі, а тим, хто зайняв місця після другого, виявляється, завадили.

Я думаю, що причини поразки на виборах в першу чергу потрібно шукати в собі. В тому, як ти вів виборчу кампанію. І самому собі чесно дати відповідь на просте запитання: чому, маючи високий рейтинг, ти не потрапив до другого туру? Фальсифікації? Хтось проголосував за тебе, а його голос порахували іншому кандидату? Повна дурня.

Хочу звернути увагу, що коли Ви говорите про виплату субсидій готівкою або про перерахунок пенсій, то Ви згадуєте позитивні моменти, які впливають на виборців.

Але ж у жовтні 2018 року Уряд приймав і непопулярні рішення, зокрема, про підвищення тарифів на газ. Якби ми керувались передвиборчою логікою, то хіба пішли б на таке? Ну хто так робить перед виборами, якщо думає про майбутню перспективу?

Пам’ятаєте, ту хвилю, яку всі погнали? Дехто нам погрожував, що прийде до влади і розбереться з кожним, хто голосував за ці “антинародні рішення”, кримінальні справи заведе і так далі.

Підвищення тарифів - одна з вимог МВФ.

Так, це була одна з вимог МВФ. Ми розуміли, що це буде працювати проти рейтингів влади, як на парламентських, так і на президентських виборах. Але ми це зробили, тому що нам потрібно було уникнути дефолту, потрібно було забезпечити економічну і фінансову стабільність.

Уряд постійно повинен робите те, що потрібно людям, що потрібно країні. Незалежно від виборів. Це наша позиція, ми завжди її дотримуємося.

З іншого боку, коли ви їдете Києвом і бачите гасла на кшталт “знижу тарифи в два рази”, “знижу тарифи в чотири рази” то чомусь ніхто не говорить про підкуп виборців. Хоча, при бажанні, подібні гасла можна розцінювати як пропозицію неправомірної вигоди, простіше кажучи – хабаря виборцям. Якщо ви за мене проголосуєте – отримаєте конкретні преференції. Хіба не так?

Фото: Макс Требухов

«Скандал навколо “Укроборонпрому” дуже негативно вплинув на рейтинг Порошенка»

Ці виплати дуже нагадують ситуацію з “Юлиною тисячею”.

Ви вважаєте, що ми рівнялися на Юлію Володимирівну?

Я не кажу, що рівнялися. Я кажу, що це нагадує ту ситуацію. Тоді ви її сильно критикували.

Скажіть, будь ласка, це їй допомогло?

Не дуже, поза тим.

То про що ми сперечаємося сьогодні? Уряд не намагався когось повторити. Тим більше, що ми бачимо, що той досвід якраз був негативний. Сьогодні Уряд робить те, що має робити безвідносно того, є вибори чи немає виборів Уряд не є суб’єктом виборчої кампанії. Він займається виконанням своїх обов’язків, своїх повноважень.

Юлії Володимирівні це не допомогло, а чинному президентові...

Я жодного прізвища не називаю. Я просто хочу сказати, що переможцю першого туру це не завадило. Він же не скаржився, що ми йому заважали цими виплатами. А хто скаржиться? Той, хто програв. То, можливо, причина в іншому?

Ви не вважаєте ці ініціативи, по суті, “легальним підкупом”, який позитивно вплинув на рейтинг Петра Порошенка?

Немає поняття “легальний підкуп”. Будь-який підкуп - це кримінальний злочин. Якщо хтось вважає, що це був підкуп виборців - він повинен звернутися в правоохоронні органи і вимагати порушення кримінальної справи. У нас же стільки антикорупційних органів: НАБУ, САП, Генеральна прокуратура, СБУ, національна поліція. Будь ласка, звертайтеся. Тільки звинувачуйте конкретно.

Фото: Макс Требухов

Тобто додаткова виплата пенсій жодним чином не вплинула на вибори?

Все, що робить уряд, впливає на вибори, тому що виборці дають оцінку владі. Вони можуть владу поважати, можуть не поважати. Якщо ви сьогодні скажете, що президент сам по собі, уряд сам по собі, ВР сама по собі, то в свідомості багатьох українців і президент, і уряд, і парламент сприймаються як одне ціле - це влада. Тому все, що робить Уряд впливає на виборців, але це законний вплив.

Так само, коли ви обіцяєте громадянам підвищити пенсії до п’яти тисяч грн, ви теж на них впливаєте. Вони можуть вам повірити і проголосувати за вас. Можуть не повірити. Але це законні методи впливу.

Це не “підкуп”, тому що це слово має кримінальний відтінок. Коли ми говоримо про вплив - це поняття достатньо широке.

У цьому випадку, ми говоримо про вплив на рейтинги одного кандидата.

А скажіть, коли людям обіцяють знижку тарифу в два рази, це впливає на виборців? Виборча агітація - це теж вплив. Вплив законний.

Це обіцянки, а ми говоримо про дії.

Зачекайте, ці обіцянки - майбутні дії. Коли ви на виборах пропонуєте людям, що “якщо сьогодні ви за мене проголосуєте – то завтра пенсія буде 5 тисяч гривень і тариф удвічі менший”, то чи не можна провести паралель з пропозицією хабаря, тобто підкупу виборців? А пропозиція хабаря, є кримінальним злочином, між іншим.

Тому оцінку цим всім речам з точки зору закону можуть давати правоохоронні органи. Кидатися словами, що ви купили, підкупили, ви схеми організовуєте, це вже, знаєте, політичні хвилі, не більше.

Звичайно, будь які дії уряду, будь які дії, що робить влада, вони впливають на рейтинги. Як в позитивному плані, так і в негативному. Згадайте скандал навколо “Укроборонпрому”. Це вплинуло негативно на рейтинги діючого Президента.

Фото: EPA/UPG

Це не залежало від міністерства. Це стало наслідком розслідування журналістів.

Є НАБУ, САП, ГПУ тощо. Здавалося б, при чому тут президент? Він же в жодній з цих схем участі не брав. Навіть за розслідуванням журналістів. Але всі прекрасно розуміли, що це б’є по главі держави.

Людина, яка більше мільярда гривень власних коштів вклала в національну безпеку і оборону і про це не кричить на жодному перехресті, вона буде задіяна в скандалі, де там десять тисяч доларів хтось комусь пропонував? Це абсурд! І ще більш абсурдним є вимога до глави держави «посадити за ґрати» того чи іншого персонажа.

Якщо ми з вами будемо жити в країні, де президент вирішує, хто буде сидіти в тюрмі, а хто ні, то особисто я в такій країні жити не хочу.

Хто має сидіти за гратами, а хто ні - має вирішувати суд, розслідуванням злочинів мають займатися правоохоронні органи, Це їх обов’язок, а не глави держави.

Чи усвідомлюєте ви, що Кабінет міністрів і в тому числі прем’єр-міністр Володимир Гройсман фактично брали участь в схемі підкупу виборців?

Ще раз. Я категорично заперечую проти таких понять як “схема підкупу”. У жодних схемах Кабмін участі не брав. Ви маєте право на власну думку. Ви можете думати як завгодно. Я особисто вважаю, що ми діяли в рамках закону.

Якщо ми говоримо про закон про житлово-комунальні послуги, то це закон, який не Кабмін приймав. Якщо ми говоримо про закон про пенсійну реформу, то його також приймала Верховна Рада України. Більше того, цей Закон буде діяти і після нас, щороку людям буде індексуватися пенсія. Тому я не розумію, як можна щорічну індексацію пенсій вважати підкупом виборців? Я не можу це коментувати, тому що вважаю це повною нісенітницею.

Але ж погодьтеся, що зараз прем’єр достатньо залежний від президента, особливо враховуючи “справу Продана”, втрату влади в ДФС та на митниці?

Скажіть, що значить втрата влади в ДФС і на митниці? Їх що вивели з-під підпорядкування Кабміну? Не можна розглядати митницю чи ДФС як якусь приватну структуру, яка комусь дає чи не дає преференції.

ДФС - це державний орган, який має на меті забезпечити контроль за сплатою податків у країні. Це центральний орган виконавчої влади, нагляд за яким здійснюється правоохоронними органами і який працює буквально “під мікроскопом”.

Якщо є претензії до роботи Продана - це одне питання. Якщо хтось хоче сказати, що при Продані Гройсман займався якимись незаконними речами, використовуючи вплив на керівництво ДФС, то наведіть конкретні приклади.

Але я не буду робити заяви від імені прем’єра. Єдине, що хочу сказати, прем’єр-міністр займається своєю роботою. Він достатньо доросла людина, щоби мати свою думку, як потрібно діяти в тій ситуації чи іншій, якщо ви думаєте, що хтось на нього тиснув, і “нагинав” його, змушуючи робити якісь речі, то хочу вас запевнити, це не так.

Фото: Макс Требухов

«Ми не царя обираємо»

Володимир Гройсман вже анонсував: скоріше за все залишиться на посаді.

Відповідно до Конституції України, Кабмін складає повноваження лише перед новообраною Верховною Радою України. Кандидатуру прем’єр-міністра подає коаліція, яка буде сформована за результатами парламентських виборів. Я не бачу сьогодні законних механізмів для того, щоби новообраний президент одноосібно, без голосування у Верховній Раді України, міг би змінити прем’єр-міністра.

Гройсман з командою планують пробути в кабінеті міністрів до жовтня? Навіть до грудня – поки нова Рада не запрацює.

Це конституційний термін повноважень. Як буде насправді – поживемо – побачимо. Знову ж таки скажу, що це залежатиме від політичної ситуації.

Коли ми обираємо президента, декотрі думають, що ми царя обираємо. Що хочу те роблю: того звільнив, цього поставив. Так не буває.

Ми не царя обираємо, ми обираємо найвищу посадову особу, яка є гарантом Конституції, а Конституція передбачає певні механізми, яких потрібно дотримуватися всім.

Будь-яке призначення, будь-яке звільнення посадовців Кабміну здійснюється через Верховну Раду України. Все-таки ми живемо в парламентсько-президентській республіці.

Ми всі розуміємо ці механізми і як їх обійти. Наприклад, домовитися в Верховній Раді, щоб депутати проголосували за те, що потрібно.

Ви говорите про те, що можна вирішити питання через Верховну Раду? Я теж про це кажу. Проте одноосібно навіть глава держави не може вирішити певні питання. Йому доведеться їх вирішувати через Раду. Як Рада вирішить? Подивимося. Але “що хочу, те роблю” не вийде ні в кого.

Який формат готується на парламентські вибори? БПП вважає, що Гройсман з ними, але навіщо це йому (на момент запису розмови ще не було заяви Гройсмана про намір самостійно йти на парламентські, - ред.).

Давайте я не буду від імені Гройсмана коментувати. Ці питання щодо його участі у виборах потрібно задавати йому. Я особисто до цього процесу не маю жодного відношення. Я працюю в уряді і виконую свої функції як міністр. У політичні процеси, пов’язані з парламентськими виборами, я не включений. Ви можете вірити в це, можете не вірити, але я вам кажу так як є.

Фото: Макс Требухов

«Ми ніколи не пропонували, щоб заробітчани заповнювали декларації»

Повернемося до економіки. Верифікація отримувачів пенсій і субсидій. Скільки вже верифіковано? Яка кількість людей позбавлена субсидій і пенсійних виплат?

Верифікацією займалося Міністерство фінансів. Потім було рішення Конституційного Суду і цей процес було призупинено. Зараз лише готується законодавча база для того, щоб поновити цей процес. Тому системної верифікації, яка повинна була б бути, на сьогодні немає. Поки що.

Одна з причин відмови в субсидії - це працевлаштування за кордоном. Ви пропонували ідею, щоб ті, хто працює за кордоном заповнювати декларації?

Ні, ми ніколи не пропонували, щоб заробітчани заповнювали декларації перед призначенням житлової субсидії, оскільки вона призначається лише тим особам, які проживають в Україні. Так як заробітчани проживають не в Україні, то по закону субсидія їм не призначається. Бо що таке житлова субсидія? Це державна допомога на оплату вартості житлово-комунальних послуг в Україні. Якщо ти проживаєш за кордоном, то за житлово-комунальні послуги ти платиш за кордоном, а не в Україні.

У той же час, коли за житловою субсидією звертаються особи, які проживають в Україні, то така субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства, які зареєстровані в помешканні. І в разі, якщо у складі домогосподарства є особи, які більше 60 днів протягом півроку перебували за межами України, тобто, офіційно працевлаштовані за кордоном, то такі домогосподарства повинні декларувати доходи, у разі отримання від таких осіб грошових переказів в Україну. Якщо домогосподарство жодних переказів не отримує, то в деклараціях має бути зазначено, що член домогосподарства офіційно знаходиться, наприклад, в Польщі. Там працює і платить податки. Цього достатньо, щоб призначити людині субсидію.

Проблема в тому, що нам не хочуть таку інформацію надавати. Оскільки навіть в Польщі багато хто працює нелегально. Не платять ні податки, ні соціальні внески. Економлять. А потім, не маючи страхового стажу, повернуться в Україну, і за рахунок тих, хто тут живе і легально працює будуть отримувати соціальну допомогу з бюджету. Погодьтеся, що це не зовсім правильно.

Тобто, якщо люди там працюють офіційно і платять там податки, то їх родичі тут можуть отримувати субсидії?

Абсолютно. Вони декларують, що людина працює там офіційно, платить внески та податки і кошти не пересилає. От на цьому етапі нам і потрібна верифікація. Коли Мінфін матиме можливість перевіряти, то ми будемо бачити через системи міжнародних переказів, пересилаються кошти чи ні. Тому що 12 мільярдів доларів в минулому році пройшли через цю систему, але це ніяк не відобразилося в деклараціях субсидіантів.

Ми ж не кажемо, що з цих грошей, які були переслані в Україну треба платити податки, ні. Немає подвійного оподаткування, вони вже там заплатили податки і соціальні внески. Але, коли гроші прийшли в Україну, то вони є доходом цього домогосподарства. Якщо ви отримали ці кошти, ви повинні їх відобразити в декларації.

Якщо б ці кошти були відображені в декларації, то додатково податок ніхто б не платив, але домогосподарство не отримувало б субсидію?

Залежить від того, які саме суми пересилаються. Якщо невеликі, то субсидія буде, але менша.

З іншого боку, погодьтеся, що, коли ми з вами живемо в Україні, платимо податки, платимо ЄСВ, то людям за рахунок наших з вами відрахувань, виплачується пенсія і субсидія. Громадяни, які живуть і працюють за кордоном не беруть участь у наповненні бюджету і Пенсійного фонду. Якщо вони роблять грошові перекази в Україну, то цілком природньо, що ці кошти є доходом домогосподарства і цей дохід має враховуватися в разі призначення житлової субсидії.

Фото: Макс Требухов

В Україні 44% відсотки громадян отримують соціальну допомогу. Чому такий великий відсоток? Це нормально?

Мова йде про те, що згідно Конституції, у нас соціальна держава. Слово “соціальна” означає, що держава відповідає перед людиною за те, щоб вона мала належні умови для свого життя.

Коли ми зараз говоримо про цифри, то на сьогоднішній день, дійсно, держава надає підтримку 44% домогосподарств України. Це люди, у яких є соціальні проблеми, і держава допомагає їм ці проблеми вирішувати.

Найбільша частина - це ті, хто отримує субсидію. Їх сьогодні майже 3,5 мільйони домогосподарств. Є малозабезпечені сім’ї, є багатодітні сім’ї, є сім’ї з дітьми, особи з інвалідністю. От коли ми візьмемо сукупно, то ті чи інші види допомоги в Україні отримує 44% всіх домогосподарств.

Ви дивилися програму Володимира Зеленського? Як він бачить соціальну політику? Що він планує, як її формує?

“Новий курс” Тимошенко я читав. Красива утопія. А програму Володимира Зеленського – ні, якщо ви не про серіал “Слуга Народу” і президента Голобородька.

Хоча в серіалі, попри те, що він і не вважався передвиборчою рекламою, я не почув цілісної програми.

Можливо перед другим туром, коли Зеленський представить свою команду, якісь ідеї ми почуємо. Але на сьогодні мені важко оцінювати.

Я так розумію, що ви дивилися тільки серіал “Слуга народу” і саме його сприймаєте як програму?

Якщо ви порівняєте кількість людей, які дивилися серіал з тими, хто читав програму Зеленського, думаю, таких як я буде більше. Чомусь мені так здається (сміється - Д.П.).

На початку року частині споживачів прийшли завищені платежі за газ. Є вже дані скільком людям вдалося їх повернути?

Є 42 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), які забороняли збутовим газовим компаніям це робити. Компанії вимоги проігнорували. Зараз НКРЕКП проводить повторні перевірки і штрафує ці підприємства. Вже є 12 підприємств, на які накладені штрафи.

Я взагалі дивувався і про це публічно казав не раз: чому мовчать правоохоронці? От тут повинно було бути їх втручання. І якби вони відреагували швидко і за законом, то ситуація давно була б виправлена. А так всі грають в пінг-понг: НКРЕКП компанії перевіряє, забороняє робити донарахування, накладає на них штрафи, а компанії у відповідь в суд подають.

Фото: Макс Требухов

Ці штрафи хоч якось вплинуть? Ніхто не застрахований, що це не повториться.

Штраф, звичайно, дуже “страшний” - аж 850 тис. грн. Це “серйозна” для них втрата, враховуючи те, що, наприклад, тільки по Вінницькій області прокуратура порушила кримінальну справу за 95 мільйонів гривень збитків, які завдано людям. У цьому випадку, я вважаю, повинні більш рішуче діяти правоохоронці. Зі свого боку я не можу порушити кримінальну справу.

Але як ми можемо захистити людей? Зараз, якщо є борги, то субсидія не призначається на наступний термін. Ми в порядку призначення житлових субсидій пропишемо, що, якщо ці борги виникли в зв’язку з незаконними донарахуваннями, то ми такі борги до уваги брати не будемо і будемо призначати субсидію на наступний період без обмежень. Це те, що ми можемо зробити.

В травні минулого року НАЗК вимагало від вас провести розслідування щодо корупції в міністерстві.

Дивіться, що відбувається. От за що я люблю наших законодавців. З одного боку ми приймаємо закон “Про запобігання корупції”, а з іншого - закон “Про державну службу та про Кабінет міністрів України”. Із травня місяця 2016 року я як міністр не маю жодних повноважень щодо свого персоналу. Я не призначаю і не звільняю працівників міністерства. Цим займається державний секретар міністерства, він є найвищою посадовою особою, яка управляє персоналом.

Але НАЗК керується законом про запобігання корупції й пише “проведіть розслідування, чого ваші люди, не подали декларацію”. Уявімо собі, що я провів розслідування. Що я далі можу зробити як міністр? Буду просити держсекретаря, щоб він притягнув до відповідальності. Це не абсурд?

Я вважаю, що тут треба зробити одне з двох. Або повернути мені повноваження щодо управління персоналом. Або зняти з мене обов’язок щодо контролю за деклараціями працівників міністерства і покласти цей обов’язок на ту посадову особу, яка за законом управляє персоналом. У нас не зроблено ні першого, ні другого.

Тобто розслідування не проводилося?

Проводилося, але не мною, а за моїм дорученням державним секретарем. Там були вжиті заходи, але не мною. Тому що я не маю над ними дисциплінарної влади і не можу їх притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Ви кажете, що були вжиті заходи, а детальніше. Був знайдений факт корупції?

Це не факт корупції

Я керуююсь текстом НАЗК.

Це порушення антикорупційного законодавства. Не кожне порушення антикорупційного законодавства є корупційним діянням. Грубо кажучи, корупція – це отримання неправомірної вигоди.

Коли ми говоримо про те, що людина не подала декларацію вчасно, то її ж ніхто не підкупляв і вона нікого не підкупляла. Вона порушила вимоги антикорупційного законодавства. Порушення цих вимог тягне за собою певні санкції. Але санкції я не накладаю. Тому що інший закон не наділяє мене повноваженнями це робити. Ось така абсурдна ситуація.

Фото: Макс Требухов

Тобто питання були тільки до часу подачі декларацій, а до самих декларацій питань не було?

Що стосується змісту декларацій, то у мене немає інформації про те, що у НАЗК були претензії до будь-кого із працівників міністерства з цього приводу.