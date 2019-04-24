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Украина планирует договориться о сотрудничестве с Мальтийским орденом

Украина хочет сотрудничать с Мальтийским орденом в сфере образования, здравоохранения, гуманитарной помощи, помощи переселенцам и т.д.

Украина планирует договориться о сотрудничестве с Мальтийским орденом

Кабинет министров планирует договориться с правительством Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Ерусалимского, Родоса и Мальты (Мальтийским орденом) о сотрудничестве в разных сферах.

Такое распоряжение Кабмин принял на заседании 24 апреля.

Кабмин одобрил проект данного соглашения и уполномочил министра социальной политики Андрея Реву подписать его.

В мае 2018 года Кабмин уже поручал подписать подобное соглашение с Мальтийским орденом, однако это распоряжение уже признано утратившим силу.

В пояснительной записке к документу отмечено, что необходимость повторно одобрить проект возникла после того, как Мальтийский орден попросил пересмотреть редакцию статьи о сферах сотрудничества.

Украина планирует сотрудничать с Мальтийским орденом в сфере здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, волонтерства, социальной защиты, гуманитарной помощи, снижения риска катастроф, предоставлении помощи внутренним переселенцам и другим людям, нуждающимся в гуманитарной помощи.

Мальтийский орден — рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви, старейший в мире рыцарский орден, он имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы.

По международному праву Мальтийский орден является государствоподобным образованием, при этом сам орден позиционирует себя как государство.

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Источник: "Украинские новости"
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