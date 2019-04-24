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Бразильский суд сократил срок заключения экс-президенту Луле да Силва

Бывший глава государства осенью сможет претендовать на смягчение режима.

Бразильский суд сократил срок заключения экс-президенту Луле да Силва
Фото: EPA/UPG

Верховный суд Бразилии 23 апреля сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца до 8 лет и 10 месяцев.

Об этом сообщило агентство AFP.

Лула раньше получил 12 лет за отмывание денег и взятку в виде роскошного пентхауса в курортном городе Гуаружа. Недвижимость ему передала строительная компания OAS в обмен на содействие в получении контрактов с Petrobras.

В начале 2019 года ему вынесли второй приговор к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы за помощь другим фирмам получить заказы у контролируемого государством нефтяного концерна Petrobras в обмен на ремонтные работы в поместье в городе Атибая в штате Сан Паоло. Этот приговор бывший президент тоже обжаловал.

Лула отвергает все обвинения, утверждая, что они были политически мотивированы с целью не пустить его на выборы президента, которые состоялись в 2018 году. Победу на них одержал крайне правый политик Жаир Болсонару. Во время предвыборной кампании Болсонару обещал, что Лула "сгниет в тюрьме".

После инаугурации Болсонару назначил судью Сержиу Мору, посадившего Лулу, министром юстиции.

Сокращение срока приговора Луле означает, что в сентябре-октябре он сможет получить право на смягчение режима - ему могут позволить днем работать вне тюрьмы и возвращаться в камеру только на ночь.

Однако это зависит от исхода апелляции по второму приговору.

73-летний политик с апреля 2018 года отбывает наказание в тюрьме Куритибы.

Он был президентом в 2003-2010 годах.

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