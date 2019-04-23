Нетаньяху собрался назвать в честь Трампа поселок на Голанах

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху хочет назвать в честь президента США Дональда Трампа один из населенных пунктов на Голанах.

Таким образом он намерен отблагодарить Трампа за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

"Я нахожусь на прекрасных Голанских высотах. Все израильтяне были глубоко тронуты, когда президент Трамп принял историческое решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Поэтому после праздника Песаха я намерен подать правительству резолюцию о присвоении новой общине на Голанских высотах имени президента Дональда Трампа", - заявил Нетаньяху в обращении 23 апреля.

Это обещание Нетаньяху дал во время отдыха с семьей на Голанах. В поездке его сопровождают супруга и сыновья Яир и Авнер. 22 апреля члены семьи израильского премьера посетили древнюю синагогу в Кфар-Нахум, а затем заповедник Гамла на Голанских высотах, пишет newsru.co.il.

Therefore, after the Passover holiday, I intend to bring to the government a resolution calling for a new community on the Golan Heights named after President Donald J. Trump — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 23, 2019

Напомним, 25 марта Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Церемония прошла в Белом доме в присутствии Нетаньяху.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанских высот не являются легитимными.

Украина не будет признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.