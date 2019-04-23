Трамп в июне посетит Великобританию и Францию

Президент США встретится с Эммануэлем Макроном и и Терезой Мэй.

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Францию в июне и встретиться с Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Белого дома отмечается, что президент США с супругой 6 июня отправятся во Францию и встретятся с Макроном.

Перед этим, 3-5 июня Трамп также посетит Великобританию, где он и его жена Меланья встретятся с королевой Елизаветой и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Напомним, в апреле президент Франции провел встречи с обоими участниками второго тура президентских выборов в Украине, "чтобы оценить состояние французско-украинских отношений и перспективы урегулирования конфликта на Донбассе.