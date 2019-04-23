Северокорейские СМИ подтвердили подготовку визита Ким Чен Ына в Россию

Встреча, вероятно, состоится уже на этой неделе.

Северная Корея подтердила, что лидер страны Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению Владимира Путина. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Стороны намерены провести совместные переговоры, но место, дату встречи, а также заявленную тему для беседы лидеров двух стран агентство не называет.

Ранее сообщалось, что переговоры запланированы на 25 апреля и могут пройти во Владивостоке. По данным российских СМИ, Путин и Ким Чен Ын встретятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Окончательно программа встречи не утверждена.

Напомним, на прошлой неделе агентство "Ренхап" со ссылкой на источники сообщило, что Ким Чен Ын может отправиться в Россию на встречу с Путиным на собственном бронепоезде. Планируемый визит в РФ станет первым для Ким Чен Ына - раньше в России он никогда не был.