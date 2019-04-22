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Лондонская полиция задержала более 1000 противников изменений климата

Для движения транспорта снова открыт мост Ватерлоо.

Лондонская полиция задержала более 1000 противников изменений климата
Фото: EPA/UPG

Британская полиция заявила, что 1065 человек были задержаны с момента начала массовых акций протеста против изменения климата в Лондоне неделю назад. Об этом сообщает Аssociated Рress.

Группа "Восстание против вымирания" требует от правительства сделать приоритетом борьбу с изменением климата. В частности, ее участники хотят заставить британское правительство сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году. 53 из задержанных предъявлено обвинение в уголовных преступлениях.

Полиция сообщает, что мост Ватерлоо снова открыт для транспортных средств после того, как демонстранты заняли его в прошлый понедельник. Власти заявляют, что на днях были очищены места протеста на Оксфорд-стрит и Парламентской площади.

Напомним, протесты в Лондоне начались в прошлый понедельник, 15 апреля. Их возглавляет климатическая группа Extinction Rebellion, которые планируют провести демонстрации в 33 странах в ближайшем времени. 20 апреля количество задержанных активистов, которые выступают против загрязнения окружающей среды, достигло 715 человек. Тогда 28 задержанным были выдвинуты обвинения после совершения беспорядков около моста Ватерлоо, Парламентской и Оксфордской площади.

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