Премьер РФ считает, что при Зеленском отношения между Киевом и Москвой могут улучшиться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском есть шансы на улучшения отношений между Москвой и Киевом.

Об этом он написал в Фейсбуке.

По мнению Медведева, основной задачей нового президента Украины будет "консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий".

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", - отметил российский премьер.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали меньше 30% избирателей, за его оппонента Зеленского - более 70%.

Первой своей задачей на посту президента Зеленский назвал возврат военнопленных, удерживаемых Россией.