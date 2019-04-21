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Первой задачей на посту президента Зеленский назвал возврат военнопленных

"Мы будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать".

Первой задачей на посту президента Зеленский назвал возврат военнопленных
Фото: Макс Левин

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский назвал главной своей задачей на посту главы государства возвращение всех военнопленных.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Считаю, что для нас задача номер один - вернуть всех моряков, всех военнопленных. Я общался с родителями, с матерями наших моряков... На это невозможно спокойно реагировать. Не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Всех наших пленных без исключения", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что намерен перезагрузить минский процесс.

"Мы будем действовать в нормандском формате, продолжать минский процесс, мы будем его перезагружать, думаю, у нас там будут кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать минское направление, идти до конца ради прекращения огня", - сказал Зеленский.

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