Первой задачей на посту президента Зеленский назвал возврат военнопленных

"Мы будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать".

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский назвал главной своей задачей на посту главы государства возвращение всех военнопленных.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Считаю, что для нас задача номер один - вернуть всех моряков, всех военнопленных. Я общался с родителями, с матерями наших моряков... На это невозможно спокойно реагировать. Не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Всех наших пленных без исключения", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что намерен перезагрузить минский процесс.

"Мы будем действовать в нормандском формате, продолжать минский процесс, мы будем его перезагружать, думаю, у нас там будут кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать минское направление, идти до конца ради прекращения огня", - сказал Зеленский.