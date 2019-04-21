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"Квартал 95" продолжит выступления без Зеленского

"Будет себя вести плохо, будем шутить жестко".

"Квартал 95" продолжит выступления без Зеленского
Фото: Макс Левин

Студия "Квартал 95" намерен заменить Владимира Зеленского, который выиграл выборы президента Украины, новыми актерами.

Об этом в штабе кандидата сказал актер "Квартала 95" Евгений Кошевой, отвечая на вопрос LB.ua. "Будут новые люди", - заявил он.

На вопрос, будут ли во время выступлений шутить над Зеленским-президентом, Кошевой ответил: "А как же! Будет себя вести плохо, будем шутить жестко".

Представитель студии "Квартал 95" и штаба Зеленского Артем Гагарин в комментарии "Новому времени" сказал, что следующие съемки уже без участия Зеленского запланированы на 5 мая.

"Уже написан концерт и съемки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если 95 квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток", - сказал Гагарин.

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