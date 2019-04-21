Шоумен поблагодарил всех и пообещал никогда не подвести украинцев.

После оглашения результата езкит-поллов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к избирателям и присутствующим в штабе.

Его выступление началось с фраз на английском. Потом шоумен перешел на украинский.

"Мы сделали это вместе. Сейчас не будет пафоса. Я просто хочу сказать спасибо моим родителям за то, что они это пережили, моей жене - за силу и выдержку. Спасибо родителям моей жены, моим детям, друзьям, всем родным. Спасибо всей моей команде, штабу, всем и каждому. Отдельная благодарность госпоже Оксане и госпоже Любе за то, что убирали за всеми теми, кого я перечислил выше", - сказал Зеленский.

Шоумен также поблагодарил "95-й квартал", пошутив, что теперь он может называться "Кварталом 73" - по процентам голосов, отданным за кандидата Зеленского.

Также Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за честную службу, военных и волонтеров за защиту Украины, СБУ - "за то, что держала меня в тонусе".

"Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали, спасибо всем, кто голосовал иначе. Обещаю, что никогда вас всех не подведу. Я хочу сказать всем странам постсоветского союза. Посмотрите на нас - все возможно!", - сказал Зеленский.

В конце своего выступления кандидат поблагодарил Бога и вместе со своей командой после оглашения результатов экзит-полов удалился в закрытую часть штаба.

Как отмечает корреспондент LB.ua с места события, Владимир Зеленский не ответил ни на один вопрос журналистов.

По данным экзит-поллов, Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом. Лидера "Квартала 95" поддержали более 70% избирателей.