«Связной» для преЗЕдента
«Связной» для преЗЕдента
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов
ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов
Шоу получилось. Дебаты не очень
Шоу получилось. Дебаты не очень
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку
Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку
Супругу Зеленского внесли, а потом удалили из базы "Миротворца" (обновлено)
Супругу Зеленского внесли, а потом удалили из базы "Миротворца" (обновлено)
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского
OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
ГлавнаяПолитика

"Мы сделали это вместе", - Зеленский прокомментировал данные экзит-поллов

Шоумен поблагодарил всех и пообещал никогда не подвести украинцев.

"Мы сделали это вместе", - Зеленский прокомментировал данные экзит-поллов
Фото: EPA/UPG

После оглашения результата езкит-поллов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к избирателям и присутствующим в штабе.

Его выступление началось с фраз на английском. Потом шоумен перешел на украинский.

"Мы сделали это вместе. Сейчас не будет пафоса. Я просто хочу сказать спасибо моим родителям за то, что они это пережили, моей жене - за силу и выдержку. Спасибо родителям моей жены, моим детям, друзьям, всем родным. Спасибо всей моей команде, штабу, всем и каждому. Отдельная благодарность госпоже Оксане и госпоже Любе за то, что убирали за всеми теми, кого я перечислил выше", - сказал Зеленский.

Шоумен также поблагодарил "95-й квартал", пошутив, что теперь он может называться "Кварталом 73" - по процентам голосов, отданным за кандидата Зеленского.

Также Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за честную службу, военных и волонтеров за защиту Украины, СБУ - "за то, что держала меня в тонусе".

"Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали, спасибо всем, кто голосовал иначе. Обещаю, что никогда вас всех не подведу. Я хочу сказать всем странам постсоветского союза. Посмотрите на нас - все возможно!", - сказал Зеленский.

В конце своего выступления кандидат поблагодарил Бога и вместе со своей командой после оглашения результатов экзит-полов удалился в закрытую часть штаба.

Как отмечает корреспондент LB.ua с места события, Владимир Зеленский не ответил ни на один вопрос журналистов.

По данным экзит-поллов, Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом. Лидера "Квартала 95" поддержали более 70% избирателей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также