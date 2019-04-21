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В МИД РФ заявили, что никаких проблем для прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив нет

"Единственное условие - нужно соблюдать нормы безопасности".

В МИД РФ заявили, что никаких проблем для прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив нет
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никаких проблем для прохода военных кораблей Украины из Черного моря в Азовское через Керченский пролив нет.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на интервью Лаврова телеканалу "Звезда"

По его словам, единственным условием для прохода через пролив является соблюдение норм безопасности.

"Как мы уже многократно говорили, дело в том, что нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море. Единственное условие - нужно соблюдать нормы безопасности плавания по Керченскому проливу", - заявил Лавров.

При этом он назвал захват украинских моряков "попыткой испытывать на прочность тех, кто обеспечивает безопасность Керченского канала и территориальную целостность Российской Федерации".

Напомним, 25 ноября прошлого года Россия с применением оружия захватила три украинских судна с экипажами в Керченском проливе.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

Россия отказалась признать украинских моряков военнопленными и обвинила их в совершении уголовного преступления.

 

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