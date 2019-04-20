Полиция Северной Ирландии арестовала 18-летнего и 19-летнего подозреваемых в убийстве журналистки

Лира Макки погибла в результате стрельбы во время беспорядков.

Полиция Северной Ирландии арестовала двух подозреваемых в убийстве журналистки во время беспорядков в городе Лондондерри.

"Детективы следственной команды арестовали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет, согласно закону о терроризме, в связи с убийством [Лиры Макки]", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, в Лондондерри накануне годовщины Пасхального восстания, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году, вспыхнули массовые беспорядки. Участники акции забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

В результате стрельбы погибла журналистка Лира Макки. Полиция рассматривает убийство журналистки как террористический акт.