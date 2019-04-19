Команда Зеленского разделена на четыре "группы влияния", - ​Bihus.Info

В переписке из описывают как "Квартал", "Дядя", "Нижние" и "Регионы".

В штабе кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского присутствуют четыре группы влияния, которые отвечают за конкретные направления работы.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Отмечается, что информацию об этом расследователи получили из переписки официальных и неофициальных членов команды Зеленского. В частности, структуру штаба в разгар предвыборной кампании координатор Зе-команды Александр Корниенко в переписке с исполнительным продюсером "Квартала" Сергеем Трофимовым описывал как "Квартал", "Дядя", "Нижние" и "Регионы".

1. Группа "Дядя".

По мнению журналистов, ею руководит адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан. В переписке сотрудники штаба говорят между собой о том, что у Богдана есть отдельный "медиаофис" с собственным бюджетом, управлением и полномочиями.

"Две недели назад Bihus.info зафиксировали на видео, как Богдан идет на обед именно с группой медийщиков в кафе рядом со штабом. Рядом с адвокатом - основатель продакшна «Гуд Медиа», который занимается трансляциями, съемкой социальной и политической рекламы Кирилл Тимошенко и «кварталовец», ведущий Артем Гагарин. В переписке штабистов Тимошенко вспоминают именно как члена группы «Дядя»", - говорится в расследовании.

2. Группа "Нижние".

Название группы созвучно с фамилией ее лидера - юриста Сергея Ныжнего. Ныжний и его юридическая компания "Хиллмонт Партнерс" сотрудничали со "Студией Квартал 95", консультировали ее по налогам, а сейчас обслуживают партию. По словам штабистов, группа "Нижние" - тоже абсолютно отдельная единица.

3. Группа "Регионы".

Согласно расследованию, лидер этой группы - Илья Павлюк, которого в переписке называют "Илья Николаевич", экс-помощник нардепа Игоря Калетника.

"Главная функция Павлюка в штабе Зе - координация и финансы региональных представителей Зе-команды. Например, поиск физических лиц-предпринимателей со стабильным доходом и без долгов для пополнения через них избирательного фонда или контроль на местах", - говорится в расследовании.

4. Группа "Квартал".

Ее лидерами являются бизнес-партнеры Зеленского по киноиндустрии - братья Сергей и Борис Шефиры. "Проанализировав переписку, можно предположить, что Сергей решает финансовые вопросы", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что ни один из этих членов команды Зеленского не пришел с ним на эфир телеканала 1+1 18 апреля в качестве его публичных представителей.

Напомним, вечером 18 апреля Зеленский в эфире передачи "Право на власть" представил свою команду: Руслан Степанчук (идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов, законопроектную работу); Иван Баканов (глава партии "Слуга народа", отвечает за связи с Верховной Радой); Дмитрий Разумков (занимается вопросами внутренней политики); Александр Данилюк (международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика); Руслан Рябошапка (правоохранительная и антикоррупционная политика); Галина Янченко (эксперт по антикоррупционной политике и digital-решениям для государства); Денис Монастирский - (направление "Правоохранительные органы"); Сергей Ионушас - (направление "Органы правосудия"); Иван Апаршин (эксперт по безопасности и обороне); Ирина Венедиктова (отвечает за реформы в судебной системе); Даниил Гетманцев (экономика, финансы и налогообложение); Виктория Страхова (банковская деятельность); Михаил Федорив (руководитель digital-направления); Александр Мережко (эксперт по вопросам международных отношений и народовладия); Олег Бондаренко (направление экологической политики); Марина Бардина (отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей); Сергей Кальченко (эксперт по избирательному законодательству); Андрей Герус (энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование); Сергей Бабак (образование и наука); Евгений Комаровский (медицина).

От сотрудничества с Александром Харебиным, который также был в списке команды, Зеленский публично открестился.

Кроме того, перед вторым туром президентских выборов в парламенте начали формировать группу поддержки под вероятного победителя - Зеленского. Несколько источников LB.ua, близких к руководству парламента, сообщили, что нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы «Возрождение», давний и близкий соратник экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова, взял на себя роль неформального представителя Зеленского в Раде. Подробнее читайте в материале LB.ua "Связной для преЗедента".