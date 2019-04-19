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Найема облили фекалиями в Одессе

Депутат приехал в город поддержать акцию против застройки Летнего театра.

Депутата Верховной Рады Мустафу Найема в Одессе облили фекалиями.

Как сообщает "Пушкинская", он приехал в город, чтобы поддержать акцию по защите от застройки Летнего театра. Там во время брифинга к нему подбежал мужчина в спецодежде и облил вонючей жидкостью.

Сам Найем на провокацию отреагировал спокойно и сказал, что его "не запугать".

Фото: usionline.com

Пресс-служба полиции сообщила, что за данную выходку были задержаны два человека, их увезли в Приморский отдел для дачи пояснений. Предварительно действия задержанных квалифицируются по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Также решается вопрос о привлечении еще двух лиц к административной ответственности по ст. 173 КУоАП за нецензурную брань в общественном месте. 

28 марта 2019 года исполком утвердил проект благоустройства Летнего театра, который предложил известный шоумен Дмитрий Шпинарев. Он предполагает создание в Летнем театре концертной площадки, с фуд-кортами и зоной отдыха. 12 апреля строители приступили к началу работ, что вызвало новую волну конфликтов с активистами.

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