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Под Одессой неизвестные напали на сотрудников "Укртранссоюза": пятеро пострадавших

Очевидцы утверждают, что полицейские, которые были свидетелями происшедшего, не вмешивались в драку.

Фото: Думская

Неизвестные устроили погром со стрельбой устроили сегодня около полуночи возле поста полиции, расположенного на трассе Одесса-Киев возле села Дачное. Об этом сообщила активистка Олеся Голодок на своей странице в Фейсбуке. Позже стало известно о пятерых пострадавших в результате нападения, пишет "Думская".

"Неизвестные в масках зашли на пост со стороны села. Расстреляли инспекторов и общественных деятелей "Украинского транспортного союза". Добивали людей палками. Крушили и расстреливали машины. Все это время инспекторы патрульной полиции Одесской области спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались. Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления", - написала Голодок.

По данным очевидцев, пострадавшие инспекторы не пропустили грузовики с перевесом. Нападение произошло в то время, когда в селе выключили электричество.

Фото: Думская

Советник начальника ГУНП Руслан Форостяк подтвердил количество пострадавших. По его информации, возле поста одна группа активистов напала на другую.

"Есть свидетельства, что применялось травматическое оружие и биты как со стороны нападавших, так и со стороны тех активистов, что там работали. Возможно, конкуренты, разберемся", - сказал Форостяк. Он также пообещал "проанализировать" действия правоохранителей, которые не вмешивались в драку.

Фото: Думская
Фото: Думская

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