Маша Ефросинина представила новый бренд женской одежды совместно с Kasta.ua

Вот уже много лет компания Kasta считает своей главной миссией постоянно удивлять клиентов, внедряя инновации и делая шопинг быстрым, дешевым и удобным. Поэтому логическим шагом стала поддержка выхода на рынок нового бренда Mashsh, созданного Машей Ефросининой вместе с командой единомышленников. Также компания Kasta занимается логистикой бренда, его продвижением на рынке, повышением знания и клиентской поддержкой.

Год назад компания Kasta перешла от Flash Sales к маркетплейсу. Что позитивно повлияло на пользовательский опыт, увеличив ассортимент товаров на сайте - там появились и сезонные коллекции, а не только акции и распродажи. Изменился и интерфейс магазина - добавился поиск, фильтры, возможность сортировки.

Продавать товары по полной цене теперь могут и партнеры платформы, которые раньше распродавали исключительно стоки прошлых коллекций. Масштабировалась соответственно спросу и категория “Одежда и обувь”, в ней начали появляться более массовые сегменты и товары. Что не мешает команде Kasta и дальше сосредотачивать свою компетенцию на категории Fashion.

«Мы рады сотрудничеству с Машей, хотим показать и доказать этим проектом, что Украина – это огромная страна, которая может создать свои H&M и Zara, а мы с командой Kasta все для этого делаем», - прокомментировал начало сотрудничества генеральный директор Kasta Андрей Логвин.

«Наша онлайн-платформа позволяет эффективно работать с брендами любого уровня. Ведь мы накопили многолетний опыт, прекрасно понимаем предпочтения и интересы аудитории, владеем обширным арсеналом проверенных инструментов продвижения. Это позволяет нам делать бренды успешными в очень короткое время», - утверждает маркетинг директор компании Kasta Наталия Назарчук.

«Я объездила всю Украину, беседовала с около 20 тысячами женщин по всей стране. И не было случая, чтобы слушательницы не задали вопросы о самооценке. Тысячи раз меня спрашивали: «как полюбить себя, что делать, чтобы нравиться себе?» И я непрестанно отвечала:"Читайте книги, смотрите кино, получайте новые знания; не живите с тем, кого не любите; не дружите с теми, кто вас использует"? Да, это так работает! Но ведь и внешний вид для самооценки тоже очень важен. Однажды меня осенило: я могу в этом помочь женщинам!Помочь им быть красивыми, даже когда они остаются наедине с собой. Так появилась идея создать бренд одежды для досуга. Не эксклюзивный или люксовый, для единиц. А массовый, для всех украинок», - комментирует старт продаж Маша Ефросинина.

Бренд Mashsh - это стильная и качественная женская одежда для дома и досуга. Для работы над которой были привлечены лучшие эксперты страны. Они вместе с Машей Ефросининой разработали оптимальные модели, использовав натуральные ткани и качественную фурнитуру.

Дополнительными преимуществами коллекции является то, что все вещи максимально доступны в плане цен и универсальны - изделия легко сочетаются друг с другом. К тому же ассортимент Mashsh на Kasta.ua будет постоянно увеличиваться за счет пополнения хитами и сезонными предложениями.